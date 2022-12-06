انطلاق موسم زراعة القمح في الشرقية بـ270 ألف فدان

بدأت زراعة القمح في محافظة الشرقية، على مساحة حوالي 270 ألف فدان، من المساحة الكلية المستهدف زراعتها والتي تصل إلى 443 ألف فدان، باستخدام الزراعة الحديثة مثل المصاطب التي توفر المياه بنسبة تصل 25% وكذلك توفير التقاوي.

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، إن المساحة الكلية من الحقول الزراعية بمحافظة الشرقية تبلغ 830 ألف فدان، لافتًا إلى زراعة نصف المساحة بالقمح، بالإضافة إلى 5 محافظات أخرى، لافتًا إلى الانتهاء من زراعة 270 ألف فدان.

الزراعة بالمصاطب توفر 25% من المياه

وأشار مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية إلى أن خطة الوزارة في اتباع طرق الزراعة الحديثة ونظام المصاطب توفر تقاوي القمح فضلًا عن توفير ماء الري بنسبة تصل 25%، ويأتي ذلك بالتزامن مع تغيرات المناخ التي يواجهها العالم.

وكشف أن المحافظة زرعت العام الماضي 420 ألف فدان، وتستهدف زيادتها العام الحالي بـ20 ألف فدان، موضحًا أن هذه المساحة حققت الاكتفاء الذاتي للمحافظة، وتم توريد 15 ألف طن للمحافظات الأخرى، وبلغ مخزون المحصول 670 ألف طن.

توفير التقاوي

وأوضح أن الفدان الواحد يحتاج من 40 إلى 45 كيلو تقاوي في زراعة المصاطب مقارنة بالزراعة العادية، والتي يحتاج فيها الفدان لكمية تقاوي تتراوح من 60 إلى 70 كيلو تقاوي، وتكون عرض المصطبة 120 سم ويزرع التقاوي على مساحة تصل 12.5 سم على المصطبة.