محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق، أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، بتكلفة 210 ملايين جنيه، للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال به، كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

الانتهاء من صب أرضية النفق اتجاه ميدان عرابي

ومن جانبه أشار رئيس حي أول الزقازيق إلى أنه تم الانتهاء من صب أرضية النفق اتجاه ميدان عرابي، وكذلك نقل موقف الأحرار من مكانة الحالي إلى مكان بديل بالميدان بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بمدخل النفق اتجاه الميدان لإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة لإنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

توفير خطوط بديلة لخطوط السكك الحديد

وأوضح رئيس حي أول أنه جار التنسيق مع وزارة النقل لتوفير خطوط بديلة لخطوط السكك الحديد رقم (5 و6)، وذلك لإجراء المناولات والتحويلات بين القطارات المارة على هذين الخطين بسهولة ويسر، ولسرعة الانتهاء من صب المرحلة الأخيرة من سقف النفق من ناحية شارع فاروق، وذلك خلال فترة أجازة نصف العام تجنبا لحدوث عرقلة في حركة القطارات، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالنفق بلغت 85%، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف رئيس حي أول أنه جار تنفيذ أعمال تطوير ميدان عرابي بتكلفة مليوني و500 ألف جنيه، حيث تشمل أعمال التطوير نقل تمثال عرابي وإنشاء قاعدة جديدة له وإنشاء حديقة ومتنزه للمواطنين بمحيط التمثال ومقاعد رخامية وأعمدة إنارة وأماكن انتظار المواطنين، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل منطقة ميدان عرابي لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

الالتزام بالجدول الزمني

فيما شدد المحافظ على رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالنفق، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.