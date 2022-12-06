الرئاسة الأمريكية: واشنطن تعمل مع الكونجرس لتعزيز قدرات ردع تايوان

قالت الرئاسة الأمريكية البيت الأبيض، إن واشنطن تعمل مع «الكونجرس» لتعزيز قدرات الردع التايوانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي نوفمبر الماضي، حذَّر رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، من أن أي هجوم صيني على «تايبيه» سيكون خطأ استراتيجيًا وجيوسياسيا، على غرار خطأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

بينج: «بكين» ستؤيد اقتراح دولة واحدة ونظامان مع تايوان

وفي قمة العشرين التي استضافتها «جزيرة بالي» الإندونيسية، في نوفمبر الماضي، أبلغ الرئيس الصيني «شي جين بينج»، نظيره الأمريكي، جو بايدن خلال لقاء جمع الرئيسين، إن «بكين» ستؤيد اقتراح دولة واحدة ونظامين مع تايوان، وستبذل بلاده كل الجهود من أجل إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الدفاع الصينية: تايوان جزء مقدس

وفي 24 نوفمبر الماضي، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن تايوان جزء مقدس ولا يتجزأ من أراضي بلادها، مضيفة أن «بكين» تعارض بقوة إقامة «واشنطن» علاقات عسكرية مع «تابيه» وبيعها أسلحة للجزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، «وو تشيان»، في ذلك الوقت، إن محاولات تسعى إلى احتواء البر الرئيسي لبلاده من خلال تسليح «تايبيه» ومصيرها الفشل، مضيفا، إن «بكين» تأمل من «واشنطن» تطبيق تعهدات الإدارة الأمريكية في أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان.

وفي أكتوبر الماضي، قالت السلطات في «تايبيه»، إن تايوان لن تتنازل عن قيم السيادة والديمقراطية والحرية، مشيرة إلى رفضها بحزم سياسة صين واحدة بنظامين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.