الصين: بكين تؤيد مقترح دولة واحدة ونظامين بشأن حل أزمة تايوان

قال وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، إن الرئيس «شي جين بينج» أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن بكين تؤيد مقترح دولة واحدة ونظامين بشأن حل أزمة تايوان.

كما أبلغ الرئيس الصيني، نظيره الأمريكي، جو بايدن، بأن بلاده ستبذل كل الجهود من أجل توحيد سلمي بين الصين وتايوان.

وأضاف الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، أن مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية لـ«بكين»، وتشكل حجر الزاوية للأساس السياسي للعلاقات بين بلاده و«واشنطن».

«بينج»: تايوان خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات «الصينية- الأمريكية»

وأشار «بينج»، إلى أن تايوان تمثل الخط الأحمر الأول الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن «بكين» و«واشنطن»، مرتا بأنواع مختلفة من التعثرات والتقلبات في علاقاتهما على مدى أكثر من 5 عقود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني «شي جين بينج»، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي جو بايدن، إنه يتعين عليهما، لعب دور القيادة في إيجاد الاتجاه الصحيح لتطور العلاقات بين «بكين» و«واشنطن»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

الرئيس الصيني: وضع العلاقات مع «واشنطن» القائم لا يتفق مع مصالح البلدين

وأشار «بينج»، إلى الحرص على تبادل وجهات النظر بشكل صريح ومعمق مع نظيره الرئيس حول القضايا الاستراتيجية في العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف الرئيس الصيني، أن الوضع القائم للعلاقات مع «واشنطن»، حاليا لا يتفق مع المصالح الأساسية للبلدين، ولا يتماشى مع تطلعات المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن مواجهة المجتمع البشري تحديات لا مثيل لها في التاريخ.