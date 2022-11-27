تايوان ترصد 4 سفن تابعة للبحرية الصينية و8 طائرات قرب سواحلها

رصدت العاصمة التايوانية تايبيه، 4 سفن تابعة للبحرية الصينية و8 طائرات في المنطقة المجاورة لتايوان، ودخلت مقاتلتين من طراز «جي 10»، وقاذفتان استراتيجيتان «إتش 6»، إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في المنطقة الجنوبية الغربية، حسب وزارة الدفاع التايوانية.

تايوان تنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات

من جانبها، أرسلت تايوان، دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، «وو تشيان» قال الخميس الماضي، إنّ «بكين» تعارض بحزم أي علاقات عسكرية بين «تايبيه» و«واشنطن»، وقال في مؤتمر صحفي، إنّ تايوان هي تايوان الصينية.

وأضاف «تشيان»، أنّ أي أعمال تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف الاتصالات العسكرية مع «تايبيه»، تدخل في الشؤون الداخلية لـ الصين، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

الرئيس الصيني: تايوان خط أحمر في العلاقات مع «واشنطن»

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني، «شي جي بينج»، لنظيره الأمريكي جو بايدن،على هامش قمة مجموع الـ20 التي استضافتها «جزيرة بالي» الإندونيسية، إنّ تايوان خط أحمر في العلاقات بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الاخبارية الروسية.

وأكد وزير الدفاع الصيني، «وي فينج»، أنّ حل مسألة تايوان يعود لـ«بكين»، محذّرا خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في كمبوديا، من أنّ القضية خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت على لسان الوزير أنتوني بلينكن، اتخاذ السلطات الصينية، قرارا بأنّ وضع «جزيرة تايوان» لم يعد مقبولا، مشيرا إلى سعي «بكين» إلى إعادة التوحيد مع «تايبيه» ضمن جدول زمني أسرع مما كان متوقعا في السابق.