عاجل.. تايوان: سنواصل الشراكة الأمنية مع واشنطن ولا نساوم على أراضينا

علقت الرئاسة التايوانية على قمة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج، قائلة: «سنواصل تعزيز الشراكة الأمنية مع واشنطن».

عدم المساوامة على سيادة الأراضي

وتابعت الرئاسة التايوانية في خبر عاجل بثتها قناة العربية السعودية قبل قليل مساء اليوم الإثنين: «لن نساوم على سيادة أراضينا، والحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق مسؤولية مشتركة مع الصين».

اجتماع قادة مجموعة العشرين في إندونسيا

ويجتمع قادة العشرين الكبار في مدينة بالي الإندونسية وسط غياب لافت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحضر مكانه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القمة الأولى بعد إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.