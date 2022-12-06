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تعرف على القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العالم

كتب:

محمد عزالدين
06:14 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
كأس العالم

كأس العالم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العالم 2022 ولا سيما القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات ، التي تستمر فعالياتها حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا والتي تستضيفها قطر كأول دولة في المنطقة العربية.

الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المفتوحة، أعلنت أنها الناقل الحصري لجميع مواجهات المونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أشارت إلى أنّه من المقرر أن تذيع نحو 22 مباراة عبر القناة المفتوحة على مدار كأس العالم 2022 في مختلف الأدوار.

ويأتي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم على النحو الآتي:

 

تردد قناة «beIN SPORTS HD «1.2.3

القمر الصناعي: النايل سات.

 

التردد: 11013.

 

الاستقطاب: أفقي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2.

 

 تردد قناة «beIN SPORTS HD «4.5.6

القمر الصناعي: النايل سات.

 

التردد: 11054.

 

الاستقطاب: افقي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2

 

 تردد قناة «beIN SPORTS HD «7 الناقلة لـ كأس العالم 2022

 

القمر الصناعي: النايل سات

 

التردد: 12604

 

الاستقطاب: أفقي

 

معدل الترميز: 27500

 

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

 

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات

تردد القناة: 12379

 

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

 

معدل الترميز: 27500

 

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

 

تردد قناة الكأس

تردد: 11919

 

الاستقطاب: H

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

قناة IRIB HD Iran

التردد: 11881

 

معامل الترميز: 27500 - H

 

القمر الصناعي التركي

القناة: TRT2

 

التردد: 11054

 

معامل الترميز: 30000

 

 تردد قناة الجزائرية السادسة

التردد: 11679

 

- الاستقطاب: أفقي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل التصحيح: 2/3.

 

القنوات المجانية المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم 2022

Alkass EXTRA TWO HD

 

Alkass EXTRA One HD

 

beIN Sports HD 2 Max

 

beIN Sports HD 1 Max

 

Rai 1

 

BBC One

 

ORF 1 Austria HD

 

RTP 1

 

TF1 HD Suisse

 

TRT 1 HD

 

TVE La 1 HD

 

RTE Two

 

beIN Sports HD

 

ZDF HD

 

TF1 HD France

 

SRF zwei HD

 

beIN Sports HD 3 Max

 

beIN 4K HDR.

 

 

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