تعرف على القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العالم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العالم 2022 ولا سيما القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات ، التي تستمر فعالياتها حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا والتي تستضيفها قطر كأول دولة في المنطقة العربية.

الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المفتوحة، أعلنت أنها الناقل الحصري لجميع مواجهات المونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أشارت إلى أنّه من المقرر أن تذيع نحو 22 مباراة عبر القناة المفتوحة على مدار كأس العالم 2022 في مختلف الأدوار.

ويأتي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم على النحو الآتي:

تردد قناة «beIN SPORTS HD «1.2.3

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة «beIN SPORTS HD «4.5.6

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة «beIN SPORTS HD «7 الناقلة لـ كأس العالم 2022

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الكأس

تردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة IRIB HD Iran

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500 - H

القمر الصناعي التركي

القناة: TRT2

التردد: 11054

معامل الترميز: 30000

تردد قناة الجزائرية السادسة

التردد: 11679

- الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3.

القنوات المجانية المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم 2022

Alkass EXTRA TWO HD

Alkass EXTRA One HD

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 1 Max

Rai 1

BBC One

ORF 1 Austria HD

RTP 1

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

TVE La 1 HD

RTE Two

beIN Sports HD

ZDF HD

TF1 HD France

SRF zwei HD

beIN Sports HD 3 Max

beIN 4K HDR.