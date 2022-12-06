تعرف على القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العالم
كتب:
محمد عزالدين
06:14 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
كأس العالم
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العالم 2022 ولا سيما القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات ، التي تستمر فعالياتها حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا والتي تستضيفها قطر كأول دولة في المنطقة العربية.
الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المفتوحة، أعلنت أنها الناقل الحصري لجميع مواجهات المونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أشارت إلى أنّه من المقرر أن تذيع نحو 22 مباراة عبر القناة المفتوحة على مدار كأس العالم 2022 في مختلف الأدوار.
ويأتي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم على النحو الآتي:
تردد قناة «beIN SPORTS HD «1.2.3
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 3/2.
تردد قناة «beIN SPORTS HD «4.5.6
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11054.
الاستقطاب: افقي.
معدل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة «beIN SPORTS HD «7 الناقلة لـ كأس العالم 2022
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات
تردد القناة: 12379
معدل الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة الكأس
تردد: 11919
الاستقطاب: H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
قناة IRIB HD Iran
التردد: 11881
معامل الترميز: 27500 - H
القمر الصناعي التركي
القناة: TRT2
التردد: 11054
معامل الترميز: 30000
تردد قناة الجزائرية السادسة
التردد: 11679
- الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 2/3.
القنوات المجانية المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم 2022
Alkass EXTRA TWO HD
Alkass EXTRA One HD
beIN Sports HD 2 Max
beIN Sports HD 1 Max
Rai 1
BBC One
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
TVE La 1 HD
RTE Two
beIN Sports HD
ZDF HD
TF1 HD France
SRF zwei HD
beIN Sports HD 3 Max
beIN 4K HDR.