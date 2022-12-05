مواعيد مباريات كأس العالم 2022 غدا الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

تشتد أجواء منافسات كأس العالم يوميا، إذ تعقد العديد من اللقاءات المهمة في تلك الفترة بعد تأهل عدد من المنتخبات إلى دور الـ16 وحسم صعود البعض منهم إلى دور ربع النهائي مثل فرنسا والأرجنتين وهولندا وإنجلترا.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر، والتي تقام ضمن دور الستة عشر من البطولة التي تقام في قطر.

مباريات كأس العالم غدا

المغرب ضد إسبانيا

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة المغرب وإسبانيا غدا الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة التي يترقبها العالم والعرب خاصة، على ملعب استاد المدينة التعليمية بقطر، بعدما نجح المغرب في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، بعدما انفرد بصدارة مجموعته، بينما تأهل منتخب إسبانيا كثاني المجموعة الخامسة، مع منتخب اليابان.

مباراة البرتغال ضد سويسرا

من المقرر أن تنطلق مباراة البرتغال ضد سويسرا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

وجاءت تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم غدا كما يلي:

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وتأهل 16 منتخبا للدور ثمن النهائي وهم: منتخب الأرجنتين والمغرب، ومنتخب سويسرا، منتخب كوريا الجنوبية، منتخب اليابان، إسبانيا، أستراليا وإنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال، وبولندا، كرواتيا.

وصعد حتى تلك اللحظة كل من الأرجنتين، وإنجلترا، وهولندا، وفرنسا.