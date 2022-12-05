موعد مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل المنتخبات الأوربية الصاعدة لدور الـ16، مبارياتها في كأس العالم 2022 الليلة، حيث تتنافس 4 منتخبات للحصول على بطاقة التأهل لدور الـ8 .

ويسعى منتخبي اليابان وكرواتيا للحصول على بطاقة التأهل، للحاق بمنتخبات «فرنسا، والأرجنيتن، وإنجلترا، وهولندا»، الذين تأهلوا بالفعل لدور ربع النهائي من منافسات النسخة الـ22 بمونديال قطر 2022.

موعد مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم اليوم والقنوات الناقله

تنطلق مباراة اليابان ضد كرواتيا اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل شبكة بي إن سبورتس الرياضة، وشبكة قنوات الكأس إكسترا، المباراة عبر التردادت التالية.

beIN SPORTS MAX 1

التردد: 12604 «أفقي»، ومعدل الترميز: 27500، ومعدل تصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة الكأس القطرية إكسترا

تردد: 11919، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جدول مباريات الدور الـ16 غدا

- مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا: الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

-مبارة منتخب البرتغال ضد سويسرا: الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ8 من كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ8 من كأس العالم 2022 على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يشارك بها 8 منتخبات، ويصعد الفائز إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم.