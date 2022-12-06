سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ (صور)  

سقطت أمطار غزيرة، منذ قليل، على مناطق شرق الإسكندرية وبالتحديد أحياء المنتزه أول وثان، حيث بدأت أمطار متوسطة ثم ارتفعت لتصل إلى مرحلة غزيرة على كل مناطق شرق الإسكندرية.

وبحسب بيان الصرف الصحي بالإسكندرية، فإن الأمطار وصلت إلى مناطق المنتزه مع الساعة السابعة من صباح اليوم، حيث استمرت في هطول الأمطار بدرجات متفاوتة، وسط إعلان حالة الطوارئ من قبل الشركة.

التعامل مع المناطق المعرضة للغرق

وعلى الفور تعاملت معدات وسيارات شركة الصرف الصحي مع أكثر المناطق تعرضا للغرق في الإسكندرية وهما نفق شارع 45 بحي المنتزه أول ونفق المندرة بحي المنتزه ثان كونهما أكثر المناطق التي تشهد تجمعات للمياه في فترات نوات الشتاء على الإسكندرية.

التعامل مع طقس الإسكندرية السيئ

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد وجه باستمرار رفع درجة الإستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة طقس الإسكندرية السيئ، مكلفًا جميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الشوارع على مستوى جميع الأحياء لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.