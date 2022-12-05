طقس الإسكندرية غدا.. سقوط أمطار خفيفة والعظمى تسجل 22 درجة

يشهد طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، ووجود شبورة مائية صباحا، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن تسجل درجات الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

طقس الإسكندرية غدا

وتضمنت توقعات طقس الإسكندرية غدا حدوث ميل للبرودة في الصباح الباكر، وأول وآخر الليل، ولطيف نهارا، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

الإبلاغ عن مشكلات ناتجة من طقس الإسكندرية

وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنين، بالإبلاغ عن أي شنايش تحتاج إلى تطهير أو مشكلة تخص الصرف الصحي، عبر الخط الساخن 175، مؤكدة تكثيف أعمال التطهير الليلي في مختلف مناطق المحافظة، لمواجهة تقلبات طقس الإسكندرية.

استمرار حالة الاستعداد في شركة الصرف

وتستمر حالة الاستعداد والطوارئ التي أعلنها اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، منذ الجمعة الماضية، وعليه توقفت الأجازات وبدل الراحات وانتشرت السيارات والبدلات في المناطق الساخنة، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.