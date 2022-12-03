تطهير بالوعات الصرف في الإسكندرية بعد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

أكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان لها اليوم السبت، إتمام عملية تطهير «الشنايش» وذلك عقب سقوط أمطار متقطعة من خفيفة إلى متوسطة على منطقتي منتزه أول وثان، وخفيفة على مناطق شرق ووسط وغرب، فجر اليوم السبت.

وأعلنت الشركة رفع حالة الاستعداد اعتبارًا من صباح أمس الجمعة، حيث توقفت الإجازات وبدل الراحات، وانتشار السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول، وذلك بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط الأمطار.

وناشدت شركة الصرف المواطنين بالاتصال على رقم 175، في حال وجود أي شكوى.

توقعات حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 22 مئوية للعظمى و22 للصغرى، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 – 1.5 متر، وتكون الرياح شمالية شرقية، بحسب توقعات الأرصاد بحالة الطقس اليوم.

سقوط أمطار بنسبة 30%

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار بنسبة حدوث 30% اليوم على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.