داعش تتبنى هجمات مزار شريف بأفغانستان.. وارتفاع ضحايا التفجيرات لـ14 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات المتفرقة، التي ضربت أفغانستان إلى 14 قتيلا، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه هجمات مدينة مزار شريف في أفغانستان، التي أدت إلى مقتل 9 أشخاص في 3 تفجيرات، بينما قتل 5 آخرون في انفجار استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابل، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل.

سلسلة تفجيرات تضرب مختلف أنحاء أفغانستان

جاء ذلك ضمن سلسلة من التفجيرات التي تشهدها أفغانستان في الآونة الأخيرة، كان آخرها قبل أسبوع حين قتل شخص وأصيب 5 آخرون في انفجار في إقليم ننجرهار الواقع شرق أفغانستان، حسبما أعلن مسئولون أمنيون في حركة طالبان.

انفجار سابق في مزار شريف واعتقال العقل المدبر

وكانت مدينة مزار شريف، في أفغانستان، قد شهدت انفجارا ضخما الشهر الماضي داخل مسجد سه دكان، وذلك أثناء أداء صلاة الظهر، وهو الانفجار الذي أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أفغانية ودولية. وأعلنت حركة طالبان، الحاكمة في أفغانستان، عن إلقاء القبض على من وصفته بالعقل المدبر للهجوم.