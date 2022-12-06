«الأرصاد»: تكاثر السحب وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة منذ ساعات الصباح الباكر على مناطق متفرقة بمحافظات الإسماعيلية وبور سعيد ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار تتراوح شدّتها بين متوسطة وخفيفة في أماكن متفرقة.

حالة الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عنها، أنّ الأمطار تمتد اليوم إلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والبحيرة، ومطروح، والدقهلية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية مثل رفح والعريش، متوقعا أن تمتد السحب الممطرة مع تقدم ساعات النهار إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة اليوم على المدن المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 22 - 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- 6 أكتوبر 22 - 13

- بنها 22 - 15

- دمنهور 22 - 13

- كفر الشيخ 22 - 14

- المنصورة 23 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 23 - 15

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 14

- طنطا 22 - 14

- شلاتين 28 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 21 - 12

- السلوم 20 - 09

- سيوة 20 - 08

- العريش 21 - 14

- رفح 21 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 16 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 23 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 24 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 24 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 23 - 10

- المنيا 22 - 10

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 25 - 14

- الوادي الجديد 24 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20