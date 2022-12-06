تختتم اليوم منافسات دور الـ16 في مباريات كأس العالم النسخة الـ22 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بإقامة مباراتين 4 منتخبات بين كل من «البرتغال وسويسر»، و«إسبانيا والمغرب»، إذ يعد الأخير آخر المنتخبات العربية المشاركة في المونديل بعد خروج وتونس والسعودية وقطر.

وتسعى الفرق المتنافسة الليلة على الحصول على بطاقة التأهل للدورالـ8 ربع نهائي مونديال 2022، من أجل اللحاق بكلا من فرق «البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، وإنجلترا، وهولندا، كرواتيا».

موعد مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في مبارة البرتغال و سويسرا، بختام تصفيات دور الـ16 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، حيث تنقل المباراة كلا من قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وقنوات الكأس إكسترا، المباراة المرتقبة عبر التردادت التالية..

beIN SPORTS MAX 2

التردد: 12604

أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة الكأس القطرية إكسترا

تردد: 11919

أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ8 لمونديال 2022

حصلت حتى الآن 6 منتخبات على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من مونديال 2022، وهي «فرنسا، وإنجلترا، البرازيل، كرواتيا، وهولندا، والأرجنتين»، ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور الـ8 يومي الجمعة والسبت.