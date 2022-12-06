5 تحذيرات عاجلة للمواطنين مع طقس الإسكندرية الممطر.. «البسوا تقيل»

شهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أمطارا متفاوتة مع الساعات الأولى من الصباح، وذلك قبل نزول المواطنين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم، الأمر الذي تبعه تحذيرات عاجلة للمواطنين يجب مراعاتها خلال ذلك التوقيت بسبب الأمطار التي تصل إلى حد الغزيرة في بعض المناطق والأوقات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، 5 تحذيرات هامة للمواطنين مع طقس الإسكندرية الممطر والذي يصحبه انخفاض في درجات الحرارة أيضا.

ارتداء الملابس الثقيلة مع طقس الإسكندرية اليوم

برزت أولى النصائح في ارتداء الملابس الثقيلة مع طقس الإسكندرية اليوم؛ نظرا لانخفاض درجات الحرارة حيث سجلت الإسكندرية خلال الوقت الراهن 17 درجة مئوية مع توقعات باعتدال الحرارة ظهرا لتصل إلى 21 درجة مئوية ثم انخفاضها ليلا إلى 14 درجة مئوية، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

تحذيرات القيادة مع أمطار الإسكندرية اليوم

كما ناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين بضرورة تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

ترشيد استهلاك المياه بسبب شبكات الصرف

كما طالبت ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

تحذيرات السلامة مع طقس الإسكندرية اليوم

كما برزت تحذيرات السلامة مع طقس الإسكندرية اليوم المتمثلة في تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، أو بجوار أعمدة الإنارة العمومية.

التواصل مع الطوارئ

وتمثلت آخر النصائح في ضرورة التواصل مع طوارئ الصرف الصحي في حالة وجود أي تجمعات أو شكاوي وذلك علي رقم 175 الخط الساخن.