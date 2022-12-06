زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية.. «الثاني في أقل من أسبوع»

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جاوة في إندونيسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تحذير من ثوران بركان سيميرو

ويأتي زلزال اليوم بعد يومين من ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، حيث رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من ثوران البركان إلى أعلى مستوى، علما بأنّ ثوران البركان سبقه زلزال آخر السبت الماضي.

وتتعرّض إندونيسيا بشكل متكرر لزلازل وانفجارات بركانية وأمواج تسونامي، بسبب وقوعها في منطقة تسمى «حلقة النار» في المحيط الهادئ، حيث تكثر الزلازل والهزّات الأرضية.

و في 21 نوفمبر الماضي، تسبب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، في مقتل ما لا يقل عن 331 شخصا وإصابة نحو 600 آخرين في مدينة سيانجور بمقاطعة جاوة الغربية.