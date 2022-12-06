حبس سيدة الغربية المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين

خضعت السيدة المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنيين في محافظة الغربية لجلسة تحقيق في التهم التى نسبت اليها، حيث قررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، والاستماع إلى أقوال الضحايا.

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها محافظة الغربية، فكانت البداية عقب ورود بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهما من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء على أموالهما؛ بزعم تسفير نجليهما إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما دون الوفاء بذلك.

النصب والاحتيال على المواطنين

وعقب قيام رجال الشرطة بإجراء التحريات في الواقعة، تبين صحتها، كما تبين قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج لتحسين مستوى معيشتهم، ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ مإلى بزعم تسفير أنجالهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما على خلاف الحقيقة ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها، كما تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض لـ«الوطن»، إن عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات، مشيرًا إلى أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات.

كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.