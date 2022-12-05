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الأمن يداهم شركتين في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين 

كتب:

محمد بركات
12:09 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
حملة أمنية _ صورة أرشيفية

حملة أمنية _ صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين قائمين على إدارة شركتين بنطاق محافظة الجيزة لارتكابهما مخالفات مالية وقانونية واتخاذهما من مقري الشركتين وكـراً لمــزاولــة نشاطــهما الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، وأمكن الاستدلال على سيدة من ضحايا المتهمين.

توفير فرص عمل 

وبسؤالها قررت بقيام المذكوران بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لأقاربها بإحدى الدول، على خلاف الحقيقة، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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