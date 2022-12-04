تفاصيل حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب والاحتيال بالقاهرة.. والعقوبة المنتظرة

أمرت النيابة العامة بحبس 8 متهمين بانتحال صفة أحد المسؤولين، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي نسبت إليه وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه وردت معلومات بقيام أحد الأشخاص بتكوين تشكيل عصابي للنصب والاتجار بالنقد الأجنبي، عن طريق انتحال صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية.

عقب تقنين الإجراءات، تبين أن التشكيل العصابي مكون من 8 أفراد لأحدهما معلومات جنائية سابقة، قاموا بالنصب على المواطنين وبعض الجهات الرسمية والاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية والاتجار بالأدوية المحظور تداولها؛ بهدف الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.

وجرى رصد تحركات التشكيل العصابي والمقرات الخاصة بهم، حيث أمكن ضبطهم ووبحوزتهم أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

عقوبة الاتجار بالنقد الاجنبي

من جانبه، أشار المحامي حسن شومان إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

عقوبة انتحال الصفة

وعقَّب المحامي، بشأن جريمة انتحال الصفة أنه نصت المادة 155 من قانون العقوبات بالآتي: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس».

وأضاف «شومان» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه، بالإضافة إلى المادة 157 عاقبت بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق»