جامعة أسيوط تنفي إحالة 130 موظفا من العاملين بالمستشفى التابع لها إلى التحقيق

نفى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الشائعات التي ترددت حول إحالة 130 من الأطباء والتمريض والمسئولين بالمستشفيات الجامعية للتحقيق بعد زيارة أحد المسئولين.

وحذر «المنشاوي» من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تستهدف تشويه الإنجازات، والتقليل من حجم الجهود المبذولة بمستشفيات الجامعة.

ضرورة متابعة الصفحات الرسمية للجامعة

وأضاف رئيس جامعة اسيوط في بيان له أنه من الضروري أخذ المعلومات من الصفحات الرسمية أو صفحات المراكز الإعلامية، مطالبا مستخدمي التواصل الاجتماعي بالإلتزام بالمصادر الرسمية فقط.

رئيس الجامعة ينفي الواقعة

وأكد رئيس الجامعة هذه الشائعة، أن مستشفيات جامعة أسيوط تشهد إنجازات كبيرة، وخدمات طبية تقدم للمرضى من مختلف طبقات المجتمع بجميع محافظات الصعيد وبالمجان.

تداول الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بشكل واسع واقعة إحالة 130 من العاملين بالمستشفيات الجامعية إلى التحقيق بسبب سوء المعاملة والتقصير في تقديم الخدمات الصحية للمرضى.