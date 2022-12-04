مسيرة طلابية في جامعة أسيوط احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم «صور»

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، مسيرة طلابية تحت شعار «قادرون باختلاف»، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع مركز رعاية ذو الإعاقة بالجامعة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالم لذوى الاحتياجات الخاصة.

رعاية ذوي الهمم

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة ووزارة التعليم العالي وأجهزة الدولة على دعم ورعاية أبنائها بصفة عامة، وذوي الهمم بصفة خاصة، من أجل التيسير عليهم، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء أول مركز لذوي الهمم على مستوى جامعات الصعيد، يتم من خلاله توفير الدعم الثقافي والفني والرياضي والصحي لهم حتى بعد التخرج، والتأكيد على انخراطهم الكامل داخل المجتمع الجامعي.

إطلاق شعار «قادرون»

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بما توليه الجامعة وقيادتها من دعم ورعاية للطلاب ذوى الهمم واطلاق شعار «قادرون باختلاف» للتأكيد على ماتم إنجازه للطلاب، من خلال مركز رعاية ذو الإعاقة، والذي يتضمن أول معمل متخصص لاختبارات الطلاب المكفوفيين والصم والبكم بأحدث الأجهزة.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد حسين موسى، مدير مركز رعاية الطلاب ذو الاعاقة، أن المركز يمثل ثمرة التعاون بين برنامج منح الجامعات الحكومية وبتمويل من الوكالة الامريكية للتعاون الدولى وهيئة «اميد إيست» بمصر ومؤسسة «حلم» للتعليم والتدريب والاستشارة من أجل تطوير الخدمات الثقافية والتعليم.

وأشار إلى تجهيز المركز ليشمل أول معمل للاختبارات لذوي الهمم، سواء المكفوفيين أو الصم والبكم، والذي يعد الأول على مستوى الجامعات المصرية، إضافة إلى مكتبة بطريق «برايل» للمكفوفيين وناد ترفيهي وغرفة طباعة ودورات مياه معدة خصيصا لهم.