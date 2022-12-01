رئيس جامعة أسيوط يعلن فوز كلية التربية في ختام مبارات كرة القدم

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، فوز فريق كلية التربية في ختام مبارات كرة القدم الخماسية للأسر الطلابية، على مستوى الجامعة، مؤكدا أن إدارة الجامعة تقوم برعايته كل الأنشطة الطلابية، وتعمل على توفير المناخ المناسب للأنشطة الرياضية، لاكتشاف المهارات الإبداعية لشبابها والعمل على تنميتها.

روح التنافس الشريف

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى بدور إدارة الجامعة في دعم وتشجيع إقامة العديد من الفعاليات الرياضية لأبنائها الطلاب، إذ تسهم في تأصيل روح التنافس الشريف بين الطلاب، موجهاً الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب؛ لجهودهم الكبيرة التي تسهم في ظهور هذه الفعاليات بالشكل اللائق.

كرة القدم الخماسية

وأوضح الدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أنّ فعاليات مباريات كرة القدم الخماسية للأسر الطلابية على مستوى الجامعة نظمته إدارة الأسر الطلابية، وانتهى بفوز كلية التربية بالمركز الأول، وحصل فريق كلية التربية الرياضية على المركز الثاني.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل، عميد كليه التربية، والدكتور محمد جابر وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب.