رئيس جامعة أسيوط يقود مسيرة طلابية حاشدة تحت عنوان «التنمية المستدامة»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن بدء فعاليات الدورة الكشفية الـ 41 والإرشادية الـ 27، ومشاركته في قيادة مسيرة طلابية حاشدة تحت عنوان«التنمية المستدامة»، بمصاحبة عزف من الالات النفخ والآلات النحاسية لطلاب مرحلة الكشافة والكشاف مركز شباب القوصية، بهدف التأكيد على دور الجامعة فى التوعية بقضايا البيئة والتعريف بمحاور «التنمية المستدامة».

مشاركة طلاب ذوي الهمم

وكشف رئيس جامعة أسيوط في بيان له أن هذه الدورة تشهد للعام الثاني على التوالى مشاركة الطلاب ذوي الهمم، تحت إشراف مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة في عشيرة قادرون باختلاف وهو ما يمثل انفراد بجامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية ، مؤكداً أهمية نشاط الجوالة الذي يعمل على بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته وخبراته لتأهيله علي تأدية الخدمة العسكرية للطلاب وتأدية الخدمة العامة للطالبات.

وأشاد بالمجهودات المبذولة من الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الجوالة ولأبنائه الطلاب في تنظيم هذا الإفتتاح، مؤكداً حرص إدارة الجامعة في تسخير كافة سبل الدعم والرعاية للأنشطة الطلابية عامةً وأنشطة إدارة الجوالة خاصة.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ 41، والإرشادية الـ 27، بأرض المخيم الكشفي التي تمتد فعالياته حتى 6 من شهر ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور أحمد عبد المولي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وأبو العلا عبد الباري مدير إدارة الجوالة، فضلاً عن مشاركة عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالجامعة.

نشاط طلابي

في كلمته أكد الدكتور أحمد عبد المولي، أهمية النشاط الطلابي والجهد المبذول من مسئولي إدارات رعاية الشباب من مختلف الكليات المشاركين، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تعمل على تشجيع أبنائنا الطلاب على التعاون المشترك وتنمية روح العمل الجماعي وصقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته وقدراته وتبادل الرؤي في مختلف المجالات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من أجل مستقبل أفضل.