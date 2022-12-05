رئيس جامعة أسيوط: إعادة انتخابات اتحاد الطلاب في 6 كليات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن الجولة الأولى لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة، جرت في سهولة ويسر، وفي مناخ من الشفافية والحيادية والالتزام والتطبيق الدقيق للائحة الطلابية.

جاء ذلك تعقيباً على التقرير المقدم له من الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، بشأن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة.

كلية التربية الأعلى

وقال رئيس الجامعة، في بيان له، إن الانتخابات أسفرت عن اختيار أمناء اللجان السبعة للأنشطة الطلابية من كل فرقة من الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة، وهي اللجان الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والعلمية والجوالة والأسر، مشيراً إلى أن الكشوف النهائية للمرشحين شهدت إقبالًا كثيفًا من الطلبة، إذ بلغ عدد الطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات 607 طلاب، و464 طالبة، بإجمالي 1071 طالبا وطالبة، وكانت كلية التربية هي الأعلى بين كليات الجامعة، والتي شهدت تقدم 222 طالبًا وطالبة، يليها كلية الحقوق بترشح 122، ثم كلية الخدمة الاجتماعية بترشح 88 طالبًا وطالبة.

الإعادة في 6 كليات

وأشار إلى إجراء جولة الإعادة، اليوم الاثنين، في 6 كليات هي الحقوق والآداب والتربية والعلوم والخدمة الاجتماعية والتمريض، وذلك بعد انطلاق عملية التصويب بالأمس في 8 كليات، في ظل حسم العملية الانتخابية في باقي كليات الجامعة وعددها 11 كلية.