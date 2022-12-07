أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 7-12-2022

تباينت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم، ما بين الخيار والطماطم والبصل والجزر والبطاطس، وتهتم ربات البيوت بشراء احتياجات المنزل من الخضروات والفاكهة بشكل مستمر لأهميتها في البيوت المصرية.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات بأنواعها المختلفة وفق جولة صباحية تقوم بها في الأسواق وسوق العبور اليوم الأربعاء على النحو التالي:

أسعار الخضروات في السوق المحلي

سجل سعر كيلو البصل بين 5 و6 جنيهات للبصل الأحمر، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات للكيلو، واختلف سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي 11 جنيها، كما سجل سعر كيلو البسلة 20 جنيهًا، وتراوح سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل 3 جنيهات و4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

اختلف سعر الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات.