  أوكرانيا: القوات الروسية تطلق عشرات القذائف على منطقة «نيكوبول»

قال «فالنتين ريزنيشنكو»، حاكم إقليم دنيبروبتروفسك، جنوب شرق أوكرانيا، إن القوات الروسية أطلقت عشرات القذائف على منطقة نيكوبول التابعة للإقليم، لاستهداف البلدات المدنية السلمية خلال الليلة الماضية.

وأضاف ريزنيشنكو، في منشور له عبر موقع «تليجرام»، اليوم، نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم»، الأوكرانية الرسمية، أن قصف منطقة نيكوبول لا يتوقف، وكان الروس يطلقون نيران المدفعية الثقيلة على بلدات «نيكوبول وتشرفونوهريفكا ومارانيتس» طوال الليل، حيث سقطت قرابة 50 قذيفة معادية على البلدات والقرى الهادئة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

روسيا تطلق نيران المدفعية الثقيلة على 3 بلدات الليلة الماضية

وأوضح المسئول الأوكراني أن «نيكوبول»، شهدت تضرر أكثر من 10 منازل خاصة ومبان خارجية وخطوط أنابيب لنقل الغاز والكهرباء، وفي إحدى البلدات انقطع الخط الذي كان يعمل بمحطة ضخ تابعة لشركة إمدادات المياه المحلية حتى باتت دون خدمات نقل المياه، مشيرًا إلى قيام القوات الروسية بشن هجوم صاروخي مكثف على أوكرانيا تضررت منه المباني السكنية ومرافق البنية التحتية الحيوية في مدن «فينيتسا وكييف وميكولايف وأوديسا»، ومناطق أخرى.

بدورها، أكدت السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا ميليندا سيمونز، أن الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في غاية القسوة، ولن تؤثر على الروح المعنوية للشعب الأوكراني وعزيمته.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم»، الأوكرانية عن السفيرة البريطانية ما نشرته على على تويتر: «الضربات الصاروخية الروسية على البنية التحتية للطاقة المدنية الأوكرانية قاسية وساخرة وغير فعالة ضد الروح والتصميم الأوكراني».

روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا

يأتي هذا في أعقاب إعلان الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوماً ضخماً آخر على أوكرانيا الليلة الماضية حيث أطلقت أكثر من 70 صاروخًا، بينما أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية أكثر من 60 صاروخا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من جمهوريات دونباس، وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.