جامعة سوهاج تصعد للدور النصف نهائي في مسابقات «أولمبياد الفتاة» بشرم الشيخ

صعدت جامعة سوهاج إلى الدور النصف نهائي في الكرة الطائرة، وخماسي كرة القدم، وتنس الطاولة وذلك خلال مشاركتها في منافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بمدينة شرم الشيخ، والتي تنظمها وزارة الشباب متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في الفترة من 4 حتى 8 من ديسمبر الجاري.

20 جامعة مصرية تشارك في الأولمبياد

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أولمبياد الفتاة الجامعية تقام للعام السادس على التوالي تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة، بمشاركة 500 طالبة يمثلون 20 جامعة مصرية.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج، لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعة، حيث أن اشتراكهن في مثل تلك الفعاليات، يعد فرصة كبيرة لاكسابهم الخبرات وتنمية القدرات والمهارات الرياضية لديهن.

وفد الجامعة المشارك بالأولمبياد يضم 19 طالبة

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة سوهاج المركزية، إن وفد الجامعة المشارك بالأولمبياد يضم 19 طالبة، بجانب هيئة الإشراف وهم كابتن حمادة حبارير، كابتن محمد حمدالله، وكابتن شيماء محمود، مشيداً بالأداء المتميز والملحوظ للطالبات خلال المنافسات بين الجامعات المختلفة، متمنياً الحصول على مراكز متقدمة.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن المسابقات تقام في ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الكاراتيه، والسباحة، مشيراً إلى أن فريق طالبات الجامعة لخماسي كرة القدم صعد للدور النصف النهائي عقب فوزه على فريق جامعة السادات 1 /0، وكذلك فوزه على فريق جامعة العريش 4/0، كما صعد فريق الجامعة للكرة الطائرة إلى دور النصف نهائي بعد فوزه على فريق جامعة العريش 2 /0، وعلى فريق جامعة كفر الشيخ 2 /1، إلى جانب صعود الطالبة أية محمود حسين بكلية الآداب لتصفيات النصف نهائي في منافسات تنس الطاولة.