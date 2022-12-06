البابا تواضروس يعزي شعب إيبارشية المنصورة بعد رحيل الأنبا داود

قدّم البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعازي لشعب وكهنة إيبارشية المنصورة، لرحيل الأنبا داود، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد على 32 عامًا، قضى منها نحو 20 عامًا في عاية إيبارشية المنصورة.

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية، أنّ البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها.

وأضاف البيان، أنّ الأنبا داود تمتع بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينًا في رهبنته وفي رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضًا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه.

واحتمل نيافته في السنين الأخيرة آلام المرض بروح راضية شاكرة، متطلعًا إلى الملكوت الأبدي الذي كان يرجوه ويتطلع إليه.

وتقديم العزاء لروح الأنبا داود البارة وعزاءً لمجمع كهنة إيبارشية المنصورة وشمامستها، ولكل الخدام والخادمات ولشعبها المبارك.