للمقبلين على الزواج.. الأنبا بولا يوضح تفاصيل شهادة خلو الموانع

تبدأ خطوات الزواج وفق التقاليد الكنسية من الخطبة وتنتهي بالأكليل أو الزواج، فيجب على الطرفين تقديم شهادة «خلو الموانع» التي تؤكد عدم ارتباط أي من الطرفين بزواج أو خطبة سابقة، أو تسجيل في حالة فسخ الخطبة، واعتماد هذه الشهادة من الكنيسة التابع لها الطرفين واعتمادها بختم البطريركية.

تفاصيل شهادة خلو الموانع للزواج في الكنيسة الأرثوذكسية

وتناول الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، تفاصيل كتابة شهادة خلو الموانع للطرفين والتفاصيل المتعلقة وكيفية الحصول عليها، وذلك خلال برنامج «أنا وبيتي» تقديم نانسي مجدي والمذاع على قناة مي سات.

وقال الأنبا بولا إن شهادة خلو الموانع ملزمة وأساسية في عقود الزواج الكنسية، وهي ملزمة بنص القانون سواء خلال الخطبة أو الزواج، ويجب ان تتضمن الشهادة بعض التفاصيل الكاملة بموانع الزواج، فيما يخص القرابه المانعة، ويقص إذا كان الطرفين من ذوي القرابة ولديهم جينات وراثية قد تؤدى لمشاكل انجابية في المستقبل، مضيفًا أن الشخص الزاني يمنع من الزواج حتى إذا كان يمتلك تصريح زواج.

وأضاف أن شهادة خلو الموانع يذكر فيها الطوائف التي ليس لها أي علاقة بالمسيحية، فضلا عن عمر المتقدم للزواج، فقديما كانت الخطبة بعمر 17 عام، ولكن القانون الجديد حدد عمر الزواج 18 عام وإلا يعتبر العقد باطل.

خطوات التاكد من مصداقية بيانات شهادة خلو الموانع

وأوضح الأنبا بولا أن هناك العديد من الخطوات التي تتم حتى يتأكد من صحة و دقة ومصداقية المعلومات التي تذكر في شهادة خلو الموانع، منها أن من يقوم بكتابة الشهادة، هو كاهن الكنيسة التي عاش فيها الشخص، وليس أب الاعتراف، وإن كان يمكن الاستعانة بالأخير في ذكر بعض التفاصيل مثل الالتزام بالاعتراف وحضور القداسات وغيرها من البيانات.

وأضاف: «إذا كان الابن الذي يرغب في الحصول على الشهادة من الأشخاص الذين يعملون في إحدي دول الخليج مثلا الكويت وعاش لفترة معينة، فيجب الحصول على شهادتين خلو موانع وليس واحدة، الأولي من الدولة وهي الكويت عن الفترة التي قضاها هناك، والثانية من الكنيسة التي ينتمي إليها».

مدة صلاحية شهادة خلو الموانع

وأوضح الأنبا بولا أن مدة صلاحية شهادة خلو الموانع هي شهر واحد فقط، يقوم بعدها المتقدم بتجديدها مرة أخرى، بينما تصريح الزواج يستمر لمدة سنة واحدة، وفي حالة عدم الزواج خلال هذه الفترة يحضر ما يثبت سواء مدنيا أو كنسيا أنه لم يتزوج ويتم تجديد تصريح الزواج.