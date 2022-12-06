أمطار خفيفة على بورسعيد وأحياء المحافظة تواصل حالة الطوارئ

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى 16 درجة مئوية في ساعات الصباح، كما انتشرت السحب التي تنذر باستمرار سقوط الأمطار، بينما ذهب الطلبة لأداء امتحانات الشهر مع ارتداء الملابس الثقيلة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة على سواحل مصر الشمالية، وخاصة طقس بورسعيد لتصل درجة الحرارة إلى 18 درجة وقت الظهيرة، وسرعة الرياح 18.5 كم \ ساعة والرطوبة: 35-53%، وارتفاع الأمواج من 2 الى 3 أمتار.

الأحياء تعلن حالة الطوارئ

في سياق متصل، واصلت أحياء بورسعيد إعلان حالة الطوارئ، وتنظيم حملات مكبرة لشفط مياه الأمطار وتطهير وتركيب أغطية بالوعات الأمطار كبديل للأغطية التالفة والمفقودة.

وقال وليد الدعدع رئيس حي العرب، إن حملة مكبرة طافت شوارع الحي لسحب مياه الأمطار وإزالة القمامة وتراكمات الرمال على جانبي الشوارع، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات بالحي تتابع طقس بورسعيد على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وصرح دكتور منصور بكري رئيس حي المناخ بأن عمال الصرف الصحي والنظافة انتشروا في الشوارع لسحب مياه الأمطار، كما أن فريق العمل بإدارة المنشآت والطرق متواجد ضمن خطة الحي مواجهة الأمطار وحالة طوارئ الطقس.

استمرار الصيد ببورسعيد

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد استمرار حركة الصيد اليوم مشيرا إلى ارتفاع الموج بلغ مترين وهو مناسب لأجواء الصيد وأوضح أنه يتم متابعة حالة الطقس وارتفاع الأمواج على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالميناء، وفي حالة تقلب الطقس سيجري تحذير الصيادين.