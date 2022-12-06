مصريون وأجانب يرتدون تيشيرت منتخب المغرب في الغردقة لتشجيعه ضد إسبانيا

اكتست الغردقة بأعلام وتيشيرتات منتخب المغرب، تشجيعا له في مباراته اليوم في الساعة الخامسة مساءً ضد منتخب أسبانيا في بطولة كأس العالم في قطر 2022، ويساند آلاف المصريين والسائحين الأجانب من رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية منتخب المغرب، حاملين أعلام المغرب ومرتدين تيسيرتات المنتخب المغربى الشقيق.

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آلاف السياح تشاهد كأس العالم من الغردقة

ومن جانبه، أشار محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن متابعة مباريات كأس العام في الغردقة، أصبحت الشاغل الأول في المدينة، إذ يتابعها آلاف السائحين من الشواطئ عبر شاشات ضخمة، أُعدت مع بدء المونديال العالمي وشاشات أخرى لعرض النتائج ومواعيد جدول المباريات.

أعلام وتيشيرتات منتخب المغرب

وقال «عيد» في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ عددًا من السائحين ارتدوا تيشيرتات منتخب المغرب منذ الصباح على الشواطئ، استعدادًا لمشاهدة المباراة المرتبة مع منتخب أسبانيا، لافتاً إلى أنّ الغردقة تستضيف آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، وأن عدد كبير منهم منتخبات بلادهم تشارك في كأس العالم، وهذا ما يجذبهم لمتابعة مباريات البطولة على الشواطىء عبر شاشات ضخمة.

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الغردقة تساند المغرب

وأشار ممدوح الشاذلي، أحد مسؤولي الشباب والرياضة في البحر الأحمر، إلى أن الغردقة اكتست بأعلام المغرب في الشوارع، وارتدى المصريون تيشيرتات منتخب المغرب تشجعيا ومساندة للمنتخب الشقيق، في مباراة قوية يخوضها ضد منتخب أسبانيا، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» أنه رغم قوة المنتخب الأسباني كونه أحد المرشحين للفوز في بطولة كأس العالم، إلا أننا واثقين في فوز منتخب المغرب الشقيق، الذي تصدر مجموعته في دور المجموعات لبطولة كأس العالم.