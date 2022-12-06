رئيس «الثقافي القبطي» يعزي البابا تواضروس وإيبارشية المنصورة لرحيل الأنبا داود

قدم الأنبا أرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وقناة مي سات، وأسرتا المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات العزاء في نياحة الأنبا داود أسقف المنصورة، الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الأنبا أرميا ينعي الأنبا داود

ونعى الأنبا أرميا، قائلا: «نقدم عزاءا سمائياً لقداسة البابا أنبا تواضروس الثاني وآباء المجمع المقدس وشعب إيبارشيته ومحبيه، في نياحة الأنبا داود أسقف المنصورة».

وأعلن القس موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أنبا داود انتقل بعد صراع مع مرض السرطان وتدهورت حياته الصحية في الأيام الأخيرة. وأوضح إن إجراءات صلوات الجنازة فهي لم تتحدد حتى الآن.

الأنبا داود

وولد الأنبا داود بالاسم العلماني إيهاب نظير خليل، في حي شبرا بالقاهرة في 25 يناير 1957، وحصل على بكالوريوس فنون جميلة قسم عمارة، ترهبن باسم الراهب موسى البرموسي في دير البرموس بوادي النطرون، وسيّم أسقفًا على إيبارشية المنصورة يوم 14 نوفمبر 2002، وعانى خلال السنوات الأخيرة من مرض السرطان، حتى وافته المنية اليوم.