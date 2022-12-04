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خريطة انقطاع الكهرباء بقرى مركز ديروط بأسيوط.. على مدار 4 أيام

كتب:

حسن عبد النعيم
04:56 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
انقطاع الكهرباء- أرشيفية

انقطاع الكهرباء- أرشيفية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، عن خريطة انقطاع التيار الكهربائي على مدار 4 أيام علي مناطق مختلفة بقري المركز لإجراء أعمال الصيانة بناءً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء ديروط، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من 5 حتى 8 ديسمبر.

أماكن انقطاع الكهرباء غدا في ديروط

المناطق المتأثرة هي، المناشي - النهايا - الكودية - نجع خضر - عزبة الحجاج - عرامية الديوان - عملية مياه المناشي - كوم أنجاشة - عواجه - الصرف الصحي - كمين دشلوط الغربي - الظهير الصحراوي - محطة الغاز - البنزينة الوطنية - الكوم الأخضر - الشيخ مغيرة - نزلة سرقنا - عزبة التحرير نزلة مصطفى - عملية مياه نزلة سرقنا، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

أماكن انقطاع الكهرباء الثلاثاء 

تشمل المناطق: عزبة التحرير - نزلة مصطفى - أمشول - عملية مياه نزلة مصطفى - عملية مياه أمشول - الكوديه - أبو الهدر - زاوية هارون - الزورة - كوم الزرزور - عزبة أولاد بدينى عملية مياه أبو الهدر - خارفه - صنبو - نزلة ضاهر - نزلة فرج - عزبة دوس - عزبة عبد العليم - عزبة شريف قرشى - منشية ناصر - عملية مياه صنبو - عملية مياه خارفه - عملية مياه الوحدة البيطرية بديروط - دشلوط - ساو - نزلة ساو - عملية مياه دشلوط - أبو كريم - الظهير - الصرف الصحى - الرياض - عواجه - العرب وتوابعها - أبو كريم - عملية مياه أبو كريم - بانوب - المحمودية - ببلاو.

أما يوم الأربعاء تشمل المناطق التي تشهد انقطاع التيار الكهربائي: ديروط الشريف -أسمو العروس -نزلة عبد اللاه - الشراقوة-نجع حسن صابر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا. 

أماكن انقطاع الكهرباء يوم الخميس

 يوم الخميس تنقطع الكهرباء عن مناطق كوم إنجاشة - باويط - عزبة النهضة- الصرف الصحي - كمين دشلوط الغربي - الظهير الصحراوي - محطة الغاز - البنزينة الوطنية.

 

 

 

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