إيبارشية المنصورة تنعي الأنبا داود وتدعو شعبها لإلقاء نظرة على الجثمان اليوم

نعى المركز الإعلامي لإيبارشية المنصورة وتوابعها، الأنبا داود أسقف الإيبارشية، الذي وفاته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

إيبارشية المنصورة تنعي الأنبا داود

وقالت الإيبارشية في بيان صادر عنها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل قليل، «بقلوب يملؤها الرجاء، نَزف إلى الأحضان السمائية الروح الطاهرة لأبينا الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها».

وأضاف البيان، «أنه في أحضان القديسين، قد عرفته الكنيسة قديسا مجاهدا متواضعًا خادما أمينا محبا راهبا ناسكا، رجل الصلاة لم يغلق بابه في وجه أحد».

وأعلنت الإيبارشية، تنظيم القداس الألهي بحضور جثمان الأسقف الراحل،اليوم، ويمكن لأبناء شعبه إلقاء نظرة الوداع على جسد الأسقف، مشددين على أهمية اتباع الجميع تعليمات الكشافة.

من هو الأنبا داود؟

وولد الأنبا داود في حي شبرا بالقاهرة، بالاسم العلماني إيهاب نظير، في 25 يناير 1957، وسيم راهب بدير البراموس باسم الراهب موسي البراموسي، ورهبانية استمرت ما يزيد على 32 عامًا، قضى منها نحو 20 عامًا في رعاية إيبارشية المنصورة، ورحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 66 عامًا.