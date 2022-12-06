«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن متحف الأطفال بالأردن.. «ترفيه وابتكار»

عرض برنامج «صباح جديد»، المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن متحف للأطفال في العاصمة الأردنية عمّان، بعنوان «متحف الأطفال بالأردن.. ترفيه وتعليم وابتكار»، تحدّث عن أحلام الطفولة التي تتحقق داخل المتحف، حيث أصبحت قيادة الطائرة متاحة، وحتى الغوص داخل أسرار الطبيعة والتجول في الصحراء.

تجربة علمية وعملية لاكتشاف مواهب الزائرين

وأضاف التقرير المُذاع على القاهرة الإخبارية، أنّ زيارة المتحف تتيح تجربة علمية وعملية لاكتشاف مواهب زائريه، بعيدًا عن الأجواء التقليدية، فضلًا عن أنّه يشهد فعاليات شهرية جديدة، ضمن برنامج متحف الأطفال، لتنمية مواهب النشء والتحليق بأفكارهم خارج الصندوق، ومن بين الفعاليات مونديال كأس العالم بقطر، الذي أخذ حصته بإتاحة الفرصة لتجربة التحليل الرياضي والتعرف على الدول المشاركة.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من عمّان، خلال التقرير، أنّ متحف الأطفال ساعد زائريه على اكتشاف مواهبهم في الرسم.