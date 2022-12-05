مراسل قناة القاهرة الإخبارية: القصف الأوكراني لمدينة دونيتسك لم يتوقف

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن السلطات الروسية أعلنت أن الضربات تستهدف محطات الطاقة والمراكز العسكرية التي لها صلة بالجيش الأوكراني لمنع وصول المساعدات إلى المقاتلين الأوكرانيين في جبهات القتال، موضحًا أن القصف الروسي يعد «رد فعلٍ» على التفجيرات والقذائف الأوكرانية على مقاطعات لوجانسك ودونيتسك.

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي أحمد أبو زيد بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن القصف الأوكراني لـ «دونيتسك» لم يتوقف حتى هذه اللحظة، إذ إنه استهدف المباني السكنية ومبانى تابعة لعمال «بناء ولاجئين» وأسفر عن سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين، وهناك تقارير إعلامية تحدثت عن استهداف قوات روسية لمحطات الطاقة الفرعية في مقاطعة «أديسا».

انقطاع المياه بشكل كامل عن نيكالايف

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أنه وردت معلومات بشأن انقطاع المياه بشكل كامل عن «نيكالايف»، وانقطاع الكهرباء عن «خاركيف»، موضحًا أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن جميع الأهداف التي يجري قصفها من قبل الجيش الروسي عسكرية «أوكرانية».

وكانت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف دوت، اليوم، مع بدء روسيا هجومًا صاروخيًا جديدًا.