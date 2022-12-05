أستاذ اقتصاد لقناة القاهرة الإخبارية: الاهتمام بالصناعة سبب أزمة الغذاء في أوروبا

كشف عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف ميتروبوليتان في بريطانيا، أن سبب أزمة الغذاء التي تهدد دول أوروبا، اهتمامها بالإنتاج الصناعي على حساب الزراعي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الغذائية وخلق أزمة الأمن الغذائي في القارة العجوز.

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة عبر «سكايب» من العاصمة أثينا في برنامج «مطروح للنقاش» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار الغذاء في دولة مثل المملكة المتحدة يرجع إلى أن الصناعات التحويلية التي تدخل في الإنتاج الزراعي تعتمد على الطاقة التي أصبحت في زيادة مستمرة وهو ما يتسبب في رفع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت تصدر بنسبة 45% من جميع إنتاجها لكل الدول الأوروبية غير أن الأزمات المتلاحقة التي تمر بها حالت دون ذلك في الفترة الأخيرة.

اليونان تواجه عجزًا في العمالة الزراعية

وتابع أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أن دول القارة الأوروبية شأنها شأن بقية دول العالم شهدت في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي هجرة المواطنين من الريف إلى المدينة والحضر، ما أدى إلى إهمال القطاع الزراعي مستشهدًا بدولة اليونان التي تواجه عجزًا في العمالة الزراعية التي تعتنى بالأرض أو تجمع المحاصيل في موسم الحصاد.

وأكد أن العديد من الدول الأوروبية تعاني من جفاف الأنهار وندرة المياه بسبب التغيرات المناخية لتتفاقم أزمة تهدد الأمن الغذائي وهو ما يتطلب إعادة النظر في الاقتصاد الزراعي الذي يعاني من نقص في الخبرة والعمالة.