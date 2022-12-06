انكسار الشبورة المائية على طرق كفر الشيخ.. والحرارة 20 درجة

شهدت طرق محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة على كافة طرق ومحاور المحافظة خاصة الطريق الدولي الساحلي، الذي يربط المحافظة بالعديد من المحافظات المجاورة، ويقع بالقرب من البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وكذلك رافد الطريق الدولي الساحلي والطرق الزراعية الرابطة بين مراكز ومدن المحافظة، قبل أن تنكسر منذ قليل ويتضح مستوى الرؤية.

تكثيف الحملات المرورية

وكثفت إدارة مرور كفر الشيخ من الدوريات المرورية خاصة وقت الشبورة المائية والتي بلغت ذروتها في الرابعة من صباح اليوم واستمرت حتى قبل قليل، لحث قائدي السيارات والمركبات على خفض السرعات، والالتزام بالسير حسب درجة الرؤية، منعًا لوقوع أي حوادث.

وفي سياق متصل، سجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ 20 درجة مئوية، وسرعة الرياح 11 كم في الساعة، بينما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

توقعات الأرصاد الجوية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه يسود اليوم بمحافظة كفر الشيخ طقس بارد في الصباح لطيف في وسط النهار مائل للبرودة في أول الليل، مع وجود شبورة مائية صباحًا، علي أن تكون السماء ملبدة بالغيوم علي فترات متقطعة مع فرص سقوط الأمطار بنسبة حدوث تصل إلى 30‎%‎ تقريبًا.