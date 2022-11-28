السجن 25 و15 عاما لـ 3 أشقاء متهمين بقتل جارهم في القرين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها مساء اليوم، بمعاقبة 3 أشقاء بسجن أحدهم 25 عاما والثاني 15 عاما والثالث 5 أعوام، بتهمة قتل جارهم أثناء تدخله لفض مشاجرة بين أبنائه والمتهمين بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

السجن لـ3 أشقاء قتلوا جارهم في القرين

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضيىة رقم 983 لعام 2022/ جنح مركز القرين، والمقيدة برقم 1525 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، حين تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة القرين، يفيد باتهام «أحمد ا. ع. س.»، 37 عاما، محبوس، و«محمد ا. ع. س.»، 30 عاما، و«إيهاب ا. ع. س.»، هارب، 28 عاما، مقيمين بمركز القرين، بقتل المجني عليه «علي طلبة محمد علي» عمدا من غير سبق إصرار أو ترصـد، إثر خلافات فيما بين المتهمين وأهل المجني عليه.

الضحية تدخل لفض مشاجرة

وتبين من التحقيقات أن الضحية تدخل لفض مشاجرة، فيما اعتدى عليه المتهمون بالضرب، كونهم حائزين لأدوات «عصى خشبية»، حتى كال له المتهم الثاني ضربة استقرت بكتفه الأيمن فهوى أرضا، فوالى باقي المتهمين الاعتداء عليه ضربا بذات الأداة، فأحدثوا ما به من إصابات أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى المحكمة، وأصدرت قرارها المتقدم.