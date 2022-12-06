موعد مباراتي الأهلي والزمالك غدا في الدوري والقنوات الناقلة

تبدأ غدا الأربعاء مباريات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الممتاز، بلقاء بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش، ولقاء آخر بين الأهلي ونادي غزل المحلة، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على قمة الدوري حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والزمالك غدا في الدوري العام

يستعد فريق الزمالك غدا الأربعاء، لمواجهة فريق طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية، في حين يخوض الأهلي مباراته أمام غزل المحلة على استاد غزل المحلة.

- الأهلى وغزل المحلة في تمام الساعة 5 مساء.

- الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة 7 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مباراتي الأهلي وغزل المحلة، والزمالك وطلائع الجيش، إذ إنها صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري، بعد انتهاء الأسبوع الخامس، لموسم الدوري 2022-2023، فقد جاء كالتالي:

1- الأهلي 12 نقطة.

2- غزل المحلة 10 نقاط.

3- فيوتشر 10 نقاط.

4- الاتحاد السكندري 9 نقاط.

5- الزمالك 8 نقاط.

6- بيراميدز 8 نقاط.

7- المقاولون العرب 6 نقاط.

8- فاركو 6 نقاط.

9- البنك الأهلي 5 نقاط.

10- المصري البورسعيدي 5 نقاط.

11- سموحة 5 نقاط.

12- إنبي 5 نقاط.

13- طلائع الجيش 4 نقاط.

14- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط.

15- أسوان 3 نقاط.

16- الإسماعيلي نقطة.

17- حرس الحدود نقطة.

18- الداخلية نقطة.