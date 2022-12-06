استشاري تغذية علاجية يوضح طريقة حساب السعرات الحرارية لإنقاص الوزن

قال الدكتور أحمد دياب استشاري علاج السمنة والنحافة والتغذية العلاجية، إن اعتقاد البعض أن النظام الغذائي الصحي يعتمد على الجوع، هو اعتقاد خاطئ، إذ أن تعرض الجسم للجوع وخاصة في فصل الشتاء يجعل الفرد أكثر إقبالا على الأطعمة غير الصحية، مشيرًا إلى أن النظام الغذائي الصحي لابد وأن يعتمد بصورة أساسية على معلومات عن كل مريض، بينها نسبة المياه والدهون والعضلات داخل الجسم، إذ أن نقص المياه بالجسم يعمل على تقليل عملية حرق الدهون.

مؤشرات هامة قبل فقدان الوزن

وأضاف دياب في حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين واسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، إنه من الضروري لمن يرغب في إنقاص وزنه التعرف على معدل حرق الجسم، إذ يمكن من خلال التحليل التعرف على عدد السعرات الحرارية التي حرقها داخل الجسم، ثم يتوجه لطلب المشورة الطبية للحصول على برنامج غذائي ينظم طبيعة الحرق داخل الجسم.

النظام الغذائي الصحي

وأوضح استشاري علاج السمنة والنحافة والتغذية العلاجية أنه يمكن تناول أي نوع من الطعام «المكرونة الباشاميل، والمحشي وغيرها»، مع الالتزام بالكميات المحدودة في ضوء 1500 سعر حراري، إذ أن الجسم يعمل من خلال أجهزته على حساب السعرات التي دخلت والتي تم حرقها لتظهر نتائجها في الصباح.

طريقة حساب السعرات الحرارية اليومية

وأشار دياب إلى طريقة حساب السعرات الحرارية اليومية للفرد من خلال تحديد مستوى الجهد، إذ توجد 3 فئات محدودة الجهد مثل ربات البيوت ومتوسطي الجهد الذين يعملون في الأعمال المكتبية وفائقي الجهد كالرياضيين والأشخاص الذين تتطلب أعمالهم جهدا بدنيا، ثم يتم ضرب الوزن المثالي للفرد في 25 إذا كان من محدودي الجهد، ويتم ضرب الوزن المثالي في 30 للفئة الثانية من أصحاب الجهد المتوسط ويتم ضربه في 40 لأصحاب الجهد الفائق، مؤكدًا أن حصول الفرد على سعراته يجعل وزنه ثابت أما حصوله على سعرات منخفضة فأن الجسم يبدأ عملية فقدان الوزن.