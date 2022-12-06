المجر وسلوفينيا تناقشان مد خط غاز جديد لوقف الاعتماد على روسيا

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت جولوب، عن بدء مناقشات مع المجر لإنشاء خط غاز لربط البلدين، بهدف تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، حسبما ذكرت شبكة «ناتشورال جاز».

المجر ترفض تخفيض الاعتماد على الغاز الروسي

وتعتمد المجر على الغاز الروسي بنسبة 85%، وتمتنع حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن تنفيذ القرارات الأوروبية بتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي، لتجنب تعرض البلاد لعجز كبير في إمدادات الطاقة، حال وقف شراء الشحنات الروسية.

وقال رئيس وزراء سلوفينيا، إن «مشروع الخط الجديد يسمح للمجر بتحرير نفسها من الاعتماد على الغاز الروسي في المدى المتوسط، ​​والعثور على مصدر مستقل عبر إيطاليا»، مضيفا «إذا سلكنا هذا الطريق، فأنني سأراه معبرا عن التضامن بين البلدين».

3 خيارات أمام المجر لتقليل الاعتماد على روسيا

وتحدث رئيس وزراء سلوفينيا مع نظيره المجري عن إطلاق وصلة طاقة جديدة عالية الجهد لربط شبكتي البلدين، في بداية الشهر الحالي، فيما أكد أوربان أن «المجر تدرس 3 خيارات لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، بما في ذلك استقبال شحنات عبر رومانيا أو كرواتيا أو سلوفينيا، وإذا أكملنا أحد المشاريع، فهذا لا يعني أننا غير مهتمين بالخيارات الأخرى».

وتعتمد سلوفينيا أيضًا على الغاز الروسي بشكل كبير، لكنها أبرمت مؤخرًا صفقة مدتها 3 سنوات لاستيراد 300 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، من شركة سوناطراك الجزائرية، منذ بداية العام، على أن يتم التسليم عبر خطوط الأنابيب في تونس وإيطاليا، بما يلبي ثلث احتياجات البلاد.