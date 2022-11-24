المجر تقر مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 187 مليون يورو

أعلن رئيس وزراء المجر، اليوم الخميس، توقيع قرارا بتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا تقدر بـ187 مليون يورو، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مساعدات بريطانية لأوكرانيا

في وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بتقديم 50 مليون جنيه إسترليني، كمساعدات دفاعية لأوكرانيا، أثناء لقائه بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة له إلى كييف، منذ أن أصبح رئيسًا للحكومة البريطانية.

وقال سوناك، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، إنه «لمن دواعي امتناني الشديد»، أن أكون في كييف، وتعهد بأن تواصل بلاده الوقوف إلى جانب الأوكرانيين في معركتهم.

وتدخل الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها العاشر، منذ اندلاعها أواخر شهر فبراير الماضي، وسط موجات نزوح كبيرة من قبل اللاجئين الأوكرانيين.