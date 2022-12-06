طلاب جامعة طيبة التكنولوجية يزورون غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر

زار وفد من طلاب وطالبات كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية - برنامج تكنولوجيا السياحة والسفر بجامعة طيبة التكنولوجية، غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر، للتعرف على الجانب العملي داخل الغرفة، تماشيا مع الدراسة النظرية للعام الجامعي الجاري.

وجاء ذلك تحت إشراف كل من الدكتور سلامة عمار، الأستاذ بالكلية، والدكتور مصطفى صفوت، المدرس المساعد، والدكتورة رحاب عبدالرسول، المعيدة بالكلية، وكان في استقبالهم كل من عوض الله ابوالمجد، المدير الإداري للغرفة، ومحمد صابر المدير المالي، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد الكلية.

إخطار الغرفة بعدد الفوج السياحي وجنسياتهم ومواعيد الوصول

تناولت الزيارة تعريف الطلاب، أهم المهام والوظائف للغرفة، والعلاقة بين غرفة السياحة بالأقصر، ووزارة السياحة، ومزايا إنضمام الشركات السياحية والعاملين بها للغرفة، وكيفية إصدار التصاريح من قبل الغرفة لشركات السياحة المختلفة، بعد أن تقوم الشركة بإخطار الغرفة بعدد الفوج السياحي وجنسياتهم ومواعيد الوصول والشركة السياحية والشركة الناقلة وكل البيانات المطلوبة، بما فيها صورة من البرنامج السياحي التي تنوي شركة السياحة تنفيذه للفوج السياحي.

التعرف على أقسام غرفة السياحة

واصطحب المدير الاداري للغرفة، الطلاب والطالبات، في جولة للتعرف على أقسام غرفة السياحة وأهم الأدوار التي تقوم بها في حماية السائح وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال الاحتيال وخاصة من الشركات الوهمية على بعض المواقع على الإنترنت أو على أرض الواقع، إضافة إلى اطلاعهم على شكل ونموذج الأوراق والتصاريح، كما شهدت الزيارة عقد جلسة نقاشية، تفاعل معها الطلاب بالأسئلة والاستفسارات، ومدى ارتباطها بما درسوه داخل الكلية.

وفي نهاية الزيارة وجه الدكتور سلامة عمار، الشكر للأستاذ ثروت عجمي، المدير العام لغرفة السياحة بالأقصر، وكل العاملين بالغرفة على حسن الضيافة والاستقبال وتيسير إجراءات الزيارة لأبنائنا طلاب وطالبات جامعة طيبة التكنولوجية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.