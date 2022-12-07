أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق.. تحافظ على استقرارها

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الفراخ وصلت اليوم في المزرعة إلى 33 جنيها.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، أن أسعار الفراخ والبيض ما زالت تحافظ على استقرارها في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية، التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين بشكل يومي، نستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر، على هذا النحو:

أسعار الدواجن اليوم في المزرعة

قال عبدالعزيز إن أسعار الفراخ البيضاء وصلت في المزارع إلى نحو 33 جنيهًا وتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيها.

أسعار الدواجن في المحال التجارية

- تراوح سعر كيلو الأجنحة الصافي بين 30 و32 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبد والقوانص بين 38 و40 جنيهًا.

- سعر البانيه تراوح بين 90 إلى 110 جنيهات.

- سعر الأوراك اليوم تراوح بين 40 و47 جنيهًا للكيلو.

- الأوراك المخلية تراوح بين 72 و80 جنيهًا.

- شيش طاووق تراوح بين 105 و120 جنيهًا.

- تراوح سعر شيش البانيه بين 120 و130 جنيهًا.

- تراوح سعر الدجاجة الكاملة وزن كيلو نحو 80 جنيهًا.

- كيلو الهياكل اليوم بين 20 و22 جنيهًا.

- صدور بالعظم اليوم بين 70 و75 جنيهًا.

- تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 60 و70 جنيهًا.