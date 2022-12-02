أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق.. كيلو البانيه بـ85 جنيها

تعد الفراخ البيضاء من السلع الغذائية المهمة في البيوت المصرية، إذ تعد بديلًا للحوم الحمراء وأقل في السعر أيضًا، لذا تهتم ربات البيوت بالبحث عن أسعار الفراخ البيضاء وجميع مشتقاتها في الأسواق، كونها من الوجبات الرئيسية اليومية على مائدة الطعام.

وتزيد عمليات الإقبال على شراء الدواجن البيضاء بشكل يومي في جميع محال الدواجن بجميع الأسواق في كافة المدن والمحافظات المختلفة، وبناء على النشرة اليومية الصادرة عن شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن هناك استقرارًا في أسعار الفراخ البيضاء.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع اليوم الجمعة، وفقًا للنشرة الصادرة عن شعبة الدواجن عند نحو 33 جنيهًا، وتصل للمستهلكين بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

- كيلو الأوراك المخلية بين 72 و80 جنيهًا.

- كيلو شيش طاووق بين 105 و120 جنيهًا.

- كيلو شيش البانيه بين 120 و130 جنيهًا.

- كيلو الهياكل اليوم بين 20 و22 جنيهًا.

- كيلو صدور بالعظم اليوم بين 70 و75 جنيهًا.

- دجاجة كاملة وزن كيلو نحو 80 جنيهًا.

- كيلو الدبابيس اليوم بين 60 و70 جنيهًا.

- كيلو الأجنحة الصافي بين 30 و32 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص للكيلو بين 38 و40 جنيهًا.

- سعر البانيه يبدأ من 85 إلى 90 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك اليوم بين 40 و44 جنيهًا للكيلو.