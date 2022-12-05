اللحوم البيضاء تشهد إقبالا كبيرا وبشكل يومي من جانب الأسر المصرية، نظرا لانخفاض أسعارها بشكل كبير عن أسعار اللحوم الحمراء، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل البروتين، لذا يبحث يوميا المستهلكون عن أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق

البحث عن أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها بشكل يومي محل اهتمام المستهلكين في الأسواق، وبناء على النشرة اليومية الصادرة من جانب شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، مازال الأستقرارًا يسيطر على أسعار الفراخ البيضاء.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية، التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها على مدار الساعة، نستعرض فى السطور التالية أسعار الفراخ اليوم، على هذا النحو:

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في المحلات والأسواق، بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيها، وفي المزارع عند نحو 33 جنيهًا.

- كيلو الأجنحة الصافي بين 30 و32 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص تراوح بين 38 و40 جنيهًا.

- سعر البانيه تراوح بين 85 إلى 90 جنيهًا.

- سعر الأوراك اليوم تراوح بين 40 و44 جنيهًا للكيلو.

- الأوراك المخلية تراوح بين 72 و80 جنيهًا.

- شيش طاووق تراوح بين 105 و120 جنيهًا.

- شيش البانيه تراوح بين 120 و130 جنيهًا.

- كيلو الهياكل اليوم بين 20 و22 جنيهًا.

- صدور بالعظم اليوم بين 70 و75 جنيهًا.

- دجاجة كاملة وزن كيلو نحو 80 جنيهًا.

- الدبابيس اليوم بين 60 و70 جنيهًا.