أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق.. كيلو الدبابيس يبدأ من 60 جنيها

اللحوم البيضاء واحدة من الأطعمة التي لا غنى عن تناولها بكميات كافية لمد الجسم بالعناصر الغذائية كالبروتين الذي يساعد في بناء الجسم، فضلا عن أنها بديل للحوم الحمراء التي ترتفع أسعارها مقارنة بـ أسعار الفراخ في الأسواق اليوم.

وتهتم ربات البيوت بالبحث عن أسعار الفراخ البيضاء وجميع مشتقاتها في الأسواق، كونها من الوجبات الرئيسية اليومية على مائدة الطعام، وبناء على النشرة اليومية الصادرة عن شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن هناك استقرارًا في أسعار الفراخ البيضاء.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم، على هذا النحو:

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد، وفقًا للنشرة الصادرة عن شعبة الدواجن، ففي المحلات والأسواق طُرحت بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيها، وفي المزارع عند نحو 33 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

- تراوح كيلو الأجنحة الصافي بين 30 و32 جنيهًا.

- تراوح كيلو الكبد والقوانص للكيلو بين 38 و40 جنيهًا.

- سعر البانيه يبدأ من 85 إلى 90 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك اليوم بين 40 و44 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الأوراك المخلية بين 72 و80 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو شيش طاووق بين 105 و120 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو شيش البانيه بين 120 و130 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الهياكل اليوم بين 20 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو صدور بالعظم اليوم بين 70 و75 جنيهًا.

- تراوح سعر دجاجة كاملة وزن كيلو نحو 80 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم بين 60 و70 جنيهًا.