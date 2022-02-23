ارسل واستلم الأموال وادفع واستثمر مع تطبيق البريد المصري «يالا yalla»

أطلق البريد المصري اليوم تطبيق «ياللا yalla»، وهو أول تطبيق في مصر والشرق الأوسط يقدم خدمات سريعة ومريحة وسهلة الوصول وآمنة، ومصنف كأول «سوبر آب»، في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

مجموعة من الحلول المالية وغير المالية للأفراد

يقدم تطبيق ياللا yalla مجموعة من الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون بين شركتي «فيزا العالمية وباي سكاي».

وترصد الوطن في هذه التقرير أهم وأبرز الحلول المالية وغير المالية التي يقدمها تطبيق «ياللا yalla»، وهي كالتالي:

1- ياللا موني:

من خلال هذه الخدمة، بمكنك إرسال واستقبال الأموال بسهولة عبر رمز الاستجابة السريعة، الماسح الضوئي ونغمة الصوت واسم يلا والبريد الإلكتروني والجوال ورقم البطاقة.

2- ياللا بيلز:

يمكنك من خلال الخدمة دفع جميع فواتيرك بضغطة زر مع خيار الدفع التلقائي والإخطار التلقائي والتعبئة التلقائية والتحويل التلقائي.

3- صيدلية ياللا:

تستطيع من خلال خدمة «صيدلية يلا»، طلب الأدوية الخاصة بك عبر الإنترنت وتوصيلها إلى عتبة داركم مع خيار إعادة الترتيب التلقائي الدوري.

4- عروض ياللا:

وتتمثل عروض التطبيق في شراء قسائم مخفضة من العلامات التجارية الرائدة في السوق والمطاعم والصحة وما إلى ذلك.

5- نقاط ياللا:

يمكنك الفوز بنقاط مقابل كل عملية شراء أو تحويل تقوم بها، واسترد نقاط Yalla Points الخاصة بك في شبكة واسعة من التجار عبر الإنترنت وغير المتصلين.

6 - يلا كارت

هو كارت مسبق الدفع تم إصداره بالشراكة بين البريد المصري وفيزا، ويتم استخدامه في أي تعاملات مالية، كأنه كارت بنكي، ويوجد نوعين من الكروت، كارت أفراد وكارت «بيزنيسكارت»، الأفراد للتعاملات اليومية.

توفير كل خدمات البريد المصري

ومن بين الخدمات التي يوفرها التطبيق، توفير كل خدمات البريد المصري، والمتمثلة فى تحديد أماكن ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد ونقاط ENPO الجديدة Win والخدمات الحكومية وخدمات التعليم والإسكان.